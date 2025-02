Ludzie Trumpa i Putina spotkają się w Arabii Saudyjskiej. Ostra reakcja Zełenskiego

Przedstawiciele Rosji i Stanów Zjednoczonych spotkają się w Rijadzie we wtorek (18 lutego). Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej odbędą się w Arabii Saudyjskiej i że wezmą w nich udział również przedstawiciele Kijowa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przebywa obecnie z oficjalną wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jutro uda się do Arabii Saudyjskiej. Według Zełenskiego jego podróż do Rijadu "nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej na szczeblu przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji".

– Ukraina nie weźmie udziału (w tych rozmowach). Ukraina nic o nich nie wiedziała. Uważamy wszelkie negocjacje o Ukrainie bez Ukrainy za bezużyteczne. I nie możemy uznać niczego ani żadnych porozumień o nas bez nas. I nie uznamy takich porozumień – oświadczył Zełenski, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

USA rozmawiają z Rosją o Ukrainie w Arabii Saudyjskiej. Zełenski zdziwiony

Po stronie rosyjskiej w rozmowach z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej wezmą udział szef MSZ Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. międzynarodowych.

Waszyngton mają reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

Informację o tym, że spotkanie delegacji odbędzie się we wtorek w Rijadzie potwierdził w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak dodał, głównym tematem rozmów będzie "przywrócenie stosunków rosyjsko-amerykańskich", a także przygotowanie ewentualnych negocjacji w sprawie uregulowania sytuacji na Ukrainie i zorganizowanie spotkania prezydentów Rosji i USA.

Wysłannik Trumpa spotka się z prezydentem Dudą

We wtorek w Warszawie wizytę złoży specjalny wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy i Rosji gen. Keith Kellogg, który spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski przekazał, że Duda to jedyny przywódca w Europie, z którym spotka się Kellogg.

W miniony weekend na konferencji bezpieczeństwa w Monachium Kellogg powiedział, że przedstawiciele krajów europejskich nie zostaną zaproszeni do udziału w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie.

