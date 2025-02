Ławrow przemawiając we wtorek na konferencji prasowej ze swoim serbskim odpowiednikiem przed rozmowami USA i Rosji w Arabii Saudyjskiej powiedział, że Europa miała już kilka okazji, aby zaangażować się w rozwiązanie kwestii ukraińskiej.

Dodał, że nie wie, jaki wkład mogłyby wnieść państwa europejskie, gdyby zostały zaproszone do stołu negocjacyjnego, biorąc pod uwagę ich stanowisko w sprawie wojny.

Szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył, że nie rozumie, dlaczego kraje europejskie miałyby zostać zaproszone do negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, skoro europejscy politycy chcą, aby wojna trwała.

Ławrow zapowiedział również, że Rosja nie zaakceptuje żadnych ustępstw terytorialnych na rzecz Ukrainy w procesie uregulowania wzajemnych stosunków. Jego zdaniem ustępstwa terytorialne zostały dokonane na rzecz Ukrainy przez Związek Radziecki.

Rozmowy USA-Rosja o Ukrainie bez Europy

Agencja Reutera odnotowuje, że wśród europejskich polityków panują różne poglądy na temat zakończenia konfliktu na Ukrainie, ale większość z nich twierdzi, że chce tego, co nazywają "sprawiedliwym i trwałym pokojem".

Przedstawiciele Rosji i Stanów Zjednoczonych spotkają się w Rijadzie we wtorek, 18 lutego. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej odbędą się w Arabii Saudyjskiej i że wezmą w nich udział również przedstawiciele Kijowa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przebywa obecnie z oficjalną wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jutro uda się do Arabii Saudyjskiej. Według Zełenskiego jego podróż do Rijadu "nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej na szczeblu przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji".

Spotkanie z udziałem Ławrowa w Arabii Saudyjskiej. Kreml potwierdza

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że obie delegacje spotkają się w Rijadzie we wtorek. Jak dodał, głównym temat rozmów będzie "przywrócenie stosunków rosyjsko-amerykańskich", a także przygotowanie ewentualnych negocjacji w sprawie uregulowania sytuacji na Ukrainie i zorganizowanie spotkania prezydentów Rosji i USA.

Po stronie rosyjskiej w rozmowach z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej wezmą udział szef MSZ Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. międzynarodowych.

Waszyngton mają reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

