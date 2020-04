"Nie było większego barbarzyństwa w III RP". Wildstein bezpardonowo o Tusku

Dziś mija dziesięć lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Smoleńsk-Północny rozbił się rządowy samolot Tu-154M z 96 osobami na pokładzie. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

10. rocznicę wydarzeń ze Smoleńska skomentował na Twitterze były premier Donald Tusk. "Dziesięć lat smoleńskiej wojny domowej wystarczy. Wyrzec się złych emocji i zacząć na nowo budować wspólnotę – to byłby najlepszy hołd złożony wszystkim ofiarom katastrofy. Spróbujmy" – napisał polityk.

To do tych słów najprawdopodobniej odniósł się Dawid Wildstein. Dziennikarz w bardzo mocnych słowach skrytykował byłego premiera z jego postawę wobec tragedii smoleńskiej.

"Prawda o Tusku jest prosta. To on stworzył Palikota. To on jest odpowiedzialny za wrzaski "jeszcze jeden", "pieczona kaczka". Za wyrażaną radość ze śmierci ludzi. Za dowcipy ze sposobu ich śmierci. Za koszmarny ból rodzin ofiar. Nie było większego barbarzyństwa w 3 RP. Tyle" – napisał Wildstein na Twitterze.