"Lekarz powiedział: Martwy płód". Poruszające wyznanie dziennikarki

Dziennikarka wspomina, że gdy była w ciąży lekarz orzekł, że jej dziecko jest jedynie "martwym płodem". Jednocześnie stwierdził, że skoro ma już dwójkę dzieci, to po co jej jest kolejne. Puścikowska nie zgodziła się jednak na proponowany jej zabieg. Dzisiaj pochwaliła się zdjęciem swojego dziecka, które w tym roku kończy 15 lat.

"Gdy miał 8 tygodni, lekarz powiedział "Martwy płód, serce nie bije. Wieczorem zabieg. W ogóle to ma pani dwoje dzieci. Po co pani trzecie"? Uparłam się by poczekać dwa dni. Dziś ten oto "martwy płód" ma prawie 15 lat i jest świetnym facetem, dobrym harcerzem. Taka to #falaŻycia" – napisała dziennikarka na Twitterze.