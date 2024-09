Czy koalicja PSL z PiS ma szanse? Bardzo wymowny sondaż

Rządzącą koalicję dzielą kolejne kwestie. Kredyt 0 proc., składka zdrowotna czy aborcja to tylko najbardziej znane sprawy sporne. Ponadto w ostatnich tygodniach PSL zaczął ewidentnie coraz mocniej akcentować swoją prawicową tożsamość, co wyróżnia go na tle lewicowo-liberalnej koalicji.

W związku z tym w ostatnim czasie powróciło pytanie dot. ewentualnej koalicji ludowców z PiS. Co na ten temat myślą wyborcy?

Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego dla "Super Expressu", zwolennicy PSL krytycznie podchodzą do tego pomysłu. 63 proc. zwolenników ludowców jest przeciwnych koalicji z PiS. Tylko 19 proc. uczestników sondażu było entuzjastycznie nastawionych do takiego rozwiązania, a 18 proc. zaznaczyło odpowiedź "nie wiem".

Prof. Olgierda Annusewicza w rozmowie z "Super Expressem" ocenia, że koalicja może być zagrożeniem dla PSL. - Jeżeli są w koalicji dwie partie, które są do siebie podobne, to mechanizm zjedzenia przystawki polega na tym, że wyborca tego mniejszego ugrupowania woli zagłosować na większego, bo jest skuteczniejszy – stwierdził.

Politolog dodaje, że ludowcy obecnie nie mają zbyt dużo elektoratu, więc "niebezpieczeństwo, że w takim potencjalnym scenariuszu zostanie "zjedzone" jest bardzo prawdopodobne". W jego opinii jeżeli PSL chce przetrwać, to musi się odróżniać od swojego największego konkurenta po prawej stronie.

Sondaż: KO i PiS tracą

34 proc. Polaków chce głosować na KO, 31 proc. natomiast na PiS. Podium zamyka Trzecia Droga z poparciem 10,5 proc. – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego po powodzi.

Dzięki wzrostowi o 0,7 punktu proc., ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego wyprzedziło nieznacznie Konfederację, która może liczyć na 8,4 proc. głosów.

Czytaj też:

Ardanowski zarejestrował partię. "Punktem odniesienia jest Ronald Reagan"Czytaj też:

Gwiazda TVN straciła cierpliwość. Uderza w jednego z koalicjantów