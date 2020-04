Gowin ma nową propozycję ws. wyborów

W zeszłym tygodniu dymisję złożył szef Porozumienia Jarosław Gowin. W rządzie premiera Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. – Popieram możliwość głosowania korespondencyjnego, ponieważ jest to w najbliższym czasie jedyna możliwa forma przeprowadzenia wyborów. Uważam przy tym, że wybory powinny być przesunięte. Zaproponowaliśmy swojemu koalicjantowi wprowadzenie poprawki z vacatio legis wynoszącym trzy miesiące. Ta propozycja nie została przyjęta, dlatego podaję się do dymisji – poinformował.

Teraz szef Porozumienia ma kolejną propozycję dotyczącą przełożenia wyborów. Gowin chce, aby w celu zmiany terminu głosowania wprowadzić "krótki okres klęski żywiołowej".

– Jeżeli opozycja nie zgodzi się na zmianę Konstytucji, to moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie na początku maja krótkiego okresu klęski żywiołowej, co usuwałoby z nas presję terminu 10 maja, a następnie dobrego przygotowania głosowania korespondencyjnego i odbycia tego głosowania w pierwszym możliwym terminie, a w każdym razie w takim terminie, który jest bezpieczny dla Polaków. W mojej ocenie pierwszy możliwy termin to połowa sierpnia – mówił Gowin na konferencji prasowej.