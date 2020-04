Rak nie poczeka

Wiceminister: Nawet 2 lata obostrzeń. "Nowa rzeczywistość"

Co czeka nas w najbliższych miesiącach i co będzie się działo po 19 kwietnia? Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński był gościem studia Wirtualnej Polski gdzie stwierdził, że nowa rzeczywistość będzie zupełnie inna od tego, "co znamy...