Zawiesić dodatkowe emerytury na czas epidemii? "Ta grupa zawsze występuje przeciwko polityce socjalnej"

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, czy w dobie epidemii koronawirusa rząd powinien wstrzymać wypłatę dodatkowych świadczeń emerytalnych, tzw. trzynastki i czternastki. Przypomnijmy, że z taką propozycją oszczędności wyszła grupa ekonomistów pod kierownictwem byłego ministra finansów, prof. Jerzego Hausnera. Respondenci nie podzielili jednak tej opinii.

Przeciwko zawieszeniu dodatkowych emerytów opowiedziało się 56 proc. respondentów. Rozwiązanie to poparło 27 proc. ankietowanych. Z kolei swojego zdania w tej sprawie nie miało 17 proc.

Wyniki badania skomentował dla "Super Expressu" Henryk Domański. Socjolog podkreślił, że pokazują one stosunek Polaków do programów socjalnych. – 27 proc. to osoby zamożne, nowa wyższa klasa średnia. Ona zawsze występuje przeciwko polityce socjalnej, nie tylko podczas pandemii – wskazał. Jak dodał, za kontynuacją wypłat opowiedzieli się zwolennicy PiS, a przeciwni są sympatycy PO.

Badanie Instytutu Badań Pollster zrealizowano w dniach 6-7 kwietnia br. na próbie 1054 dorosłych Polaków.

