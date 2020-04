PO powinna wycofać Kidawę-Błońską? Zaskakujący apel Kwaśniewskiego

Wciąż nie wiadomo czy zaplanowane na maj wybory prezydenckie odbędą się zgodnie z planem. Choć opozycja domaga się wprowadzenia w związku z epidemią koronawirusa stanu klęski żywiołowej i na tej podstawie przełożenia wyborów, partia rządząca proponuje aby głosowanie odbyło się w terminie, ale korespondencyjnie.

Do kwestii wyborów odniósł się w programie Tomasza Lisa Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent podkreślił, że w trudnych czasach potrzebne są specjalne rozwiązania. Takim "trudnym rozwiązaniem" na tę wyjątkową kampanię wyborczej jest - jego zdaniem - zjednoczenie.

Kwaśniewski zaapelował do opozycji, aby wystawiła jednego kandydata, który będzie miał szansę pokonać ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę. Co ciekawe, nie powinna to być kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, a lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Jego fala wyraźnie rośnie, co widać po wszystkich kolejnych sondażach. Poza tym w pojedynku jeden na jeden mógłby być odpowiednio mocny. Bo przed wyborami powinny odbyć się dwie czy trzy debaty. Inaczej wybory będą pozbawione dyskusji merytorycznej – tłumaczył były prezydent.

Polityk zaproponował nawet kampanijne hasło szefowi ludowców: "Na chore czasy potrzebny jest dobry lekarz". – A on jest lekarzem i sprawnym politykiem – wskazał. Kwaśniewski przyznał, że nie wie do jakich wniosków dojdzie opozycja. – Powinna pójść do wyborów razem, bo przy takich wyborach, przy rozbitych głosach wynik jest już przesądzony na 200 proc. – skwitował.