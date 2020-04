Przełom w leczeniu koronawirusa? Osocze zostanie podane 100 pacjentom z Warszawy

Czarnecki: Państwo Uljanow przybyli do Krakowa, czyli polscy milicjanci pałują sowieckich filmowców

„Biało-Czerwone” to barwy niezwyciężone || Maj 1983. Formalnie stanu wojennego już nie ma – choć dalej funkcjonuje on w umysłach i ludzi władzy i wielu Polaków – ale to, co jest raczej nie odbiega od poprzedniego roku, na którym wojna...