Wielowieyska znowu straszy PiS-em. "Wygląda to na przygotowywanie narodu..."

Mamy do czynienia z ułomnością polskiej demokracji, bo brakuje nam opozycji o normalnym charakterze – stwierdził w rozmowie z "Gazetą Polską" prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W ocenie polityka, obecna opozycja nie dorosła do demokracji.

Na słowa Kaczyńskiego zareagowała emocjonalnie dziennikarka "Gazety Wyborczej". Znana z niechęci do Prawa i Sprawiedliwości Dominika Wielowieyska na Twitterze tłumaczy, że wypowiedzi prezesa PiS to "przygotowywanie narodu na bardzo drastyczne posunięcia po wyborach".

"Opozycja nie dorosła do demokracji" - powiedział Jarosław Kaczyński. Mówi to lider partii rządzącej, która notorycznie łamie przepisy, ogranicza prawa opozycji i nie przestrzega procedur. Wygląda to na przygotowywanie narodu na bardzo drastyczne posunięcia po wyborach – napisała Wielowieyska.