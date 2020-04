"Tańczymy na brzytwie". Szumowski o obecnej sytuacji w Polsce

– Będziemy proponować pewne formy życia normalnego, choć z obostrzeniami, bo inaczej poumierają ludzie chorzy na inne choroby, bo gospodarka się zawali, co również będzie skutkowało chorobami i śmiercią ludzi. Tutaj tańczymy na linie, tańczymy na brzytwie pomiędzy zakażeniami koronawirusem, a tym, że musimy gospodarkę powoli, w sposób ostrożny i racjonalny luzować – mówił minister Szumowski.

Minister podkreślił, że cały czas czekamy na skuteczny lek oraz na szczepionkę na koronawiusa. Jego zdaniem "to jest kwestia roku". – Ja powtarzam, że z tą epidemią będziemy żyć 1,5 roku, jeśli nie dłużej, dopóki nie zaszczepimy się wszyscy na koronawirusa. Niestety taka jest rzeczywistość, a my musimy się do niej przyzwyczaić – podkreślał szef resortu zdrowia.

Szumowski stwierdził, że w czwartek rząd ogłosi plan stopniowego luzowania obostrzeń. Minister podkreślił, że należy tu postępować ostrożnie, gdyż zbyt radykalne zdejmowanie zakazów może doprowadzić do rozwoju epidemii.

– To musi być zrobione etapowo, a pomiędzy etapami musimy mieć czas, by ocenić, jak nasze działania wpływają na epidemię, a jak na poprawę stanu gospodarki. Do pełnej normalności, takiej jak kiedyś, szansa na powrót jest dopiero wtedy, gdy będzie szczepionka. W tej chwili musimy się nauczyć żyć w tej nowej rzeczywistości z wirusem, z epidemią, z obostrzeniami sanitarnymi, z tym, że chodzimy w maseczkach, że dezynfekujemy ręce, że się nie witamy, nie zbliżamy – mówił gość TVP.