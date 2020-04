NFZ: Testy na koronawirus powszechnie dostępne dla personelu medycznego

PiS złożył projekt zmian w konstytucji. Chodzi o wybory prezydenckie

Do pierwszego czytania skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy zasadniczej. Wydłuża on kadencję obecnego prezydenta o dwa lata. Gdyby zmieniono konstytucję, wybory 10 maja zostałyby odwołane. Do tego jest jednak potrzebne...