"Czas działa destrukcyjnie, nie tylko na firmy, ale na psychikę"

Prezydent Andrzej Duda chętnie rozmawia z przedsiębiorcami. Czy głowa państwa konsultowała z panem sprawę odmrożenia gospodarki?

Nie. Ani prezydent, ani rząd nie konsultowali ze mną tego problemu.

Jednak strona rządowa coraz częściej mówi o zasadności odwieszenia gospodarczego. Natomiast nikt nie podaje konkretnej daty. Dlaczego?

Nie wiem, być może trwają jeszcze analizy zdolności naszej służby zdrowia do przyjmowania i leczenia zwiększonej liczby chorych. Jeżeli sytuacja dzisiaj nie pozwala na określenie jednego terminu odblokowania całej gospodarki, to jak najszybciej powinna być przedstawiona przedsiębiorcom mapa drogową uwalniania branż - z konkretnymi datami, aż do dojścia do stanu sprzed pandemii. Przedsiębiorcy nie mogą podejmować racjonalnych decyzji - także dotyczących utrzymania miejsc pracy - jeżeli nie wiedzą, jak długo będzie trwać blokada.

Ile firm – według pana wiedzy – upadło, od kiedy w Polsce jest kwarantanna?Jeżeli porównamy ten sam okres sprzed roku widać różnicę?

Na te dane jest za wcześnie. Wnioski takie muszą wpłynąć do sądów i to one decydują co dalej. Obserwujemy natomiast coś innego.

Co?

Wzmożone, idące w tysiące, zawieszanie działalności gospodarczej i wykreślanie firm z CEIDG.Jeżeli ktoś nie zatrudnia pracowników, to jest to najprostszy sposób na uniknięcie opłacania składek do ZUS. Skutek jest niestety taki, że po zawieszeniu działalności nie można legalnie zarabiać na życie. Jeżeli więc stan blokady będzie się przedłużał, to wiele firm usługowych zacznie działać szarej strefie. Tajemnicą poliszynela jest, że można już bez problemu, po prostu na telefon, zrobić sobie makijaż, bądź obciąć włosy we własnym domu.

Może rząd powinien wprowadzić kwarantannę selektywną?

Ponieważ rząd zapowiada odblokowywanie poszczególnych branż, możemy przypuszczać, że służba zdrowia została już przygotowana na leczenie zarażonych. Jeżeli tak jest, to oczywiście, że kwarantanna selektywna będzie dobrym narzędziem do wracania do normalnego stanu w gospodarce. Polscy przedsiębiorcy udowodnili, że są odpowiedzialnymi obywatelami. Firmy, które nadal mogą pracować, takie środki już z powodzeniem od dawna stosują. Potrzebujemy jednak szybkich decyzji w tym zakresie, bo upływający czas działa niezwykle destrukcyjnie nie tyko na dochody firm, ale też na psychikę zarówno przedsiębiorców, jaki zwalnianych z pracy ludzi.

Jak pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom? Czy tarcza finansowa realnie spełnia potrzeby owych?

Pierwszą wersję tarczy urzędnicy skonstruowali w taki sposób, że zamiast przynieść ulgę i uspokoić nastroje, rozdrażniła wielu przedsiębiorców, którzy nie widząc w niej pomocy dla swoich firm, zaczęli z końcem marca - na wszelki wypadek - dawać wypowiedzenia pracownikom. Tarcza nie była konsultowana ani z Rzecznikiem MŚP, ani z 204. organizacjam iz Rady Przedsiębiorców przy rzeczniku. Wybrano konsultacje z wybranymi 5. organizacjami z RDS, które w większości reprezentują duży biznes. Zresztą, presja czasu była taka, że uwagi tych dużych też nie zostały w większości uwzględnione. Gdyby kolejność została zmieniona i tarcza finansowa byłaby ogłoszona na początku, to odbiór społeczny pomocy państwa dla gospodarki byłby o wiele lepszy. Tarcza finansowa to 100 mld zł, które ma być skierowane bezpośrednio do firm. To jest konkretny i prosty sposób pomocy, o adekwatnej do sytuacji wadze finansowej. Ta propozycja została przyjęta z ogromnym zadowoleniem. Czekamy teraz na szczegółowe rozwiązania.