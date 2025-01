"Imigracja się nie opłaca". Eksperci publikują ciekawy raport

Konsekwencje polityki "otwartych drzwi" nieustannie dają się Europejczykom we znaki. Mimo wysiłku mainstreamowych mediów, by informacje o przestępstwach popełnianych przez imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu nie przedostawały się do infosfery, świadomość Europejczyków rośnie, ponieważ Niemcy, Brytyjczycy, Hiszpanie, Włosi, Szwedzi, Belgowie, Holendrzy, czy Francuzi mają z nią styczność na co dzień.

Choć Polska pozostaje krajem wyjątkowo bezpiecznym właśnie dlatego, że w przeciwieństwie do państw Europy Zachodniej, nie zdecydowała się na masowe wpuszczanie migrantów z Afryki i Azji, na scenie politycznej w Lewicy i Koalicji Obywatelskiej wciąż pojawiają się głosy, żeby także nad Wisłą zaimplementować politykę masowej migracji.

Koszty migracji

Centrum Myśli Gospodarczej wskazuje w swoim raporcie, że kwestię migracji należy rozpatrywać kompleksowo, biorąc pod uwagę nie tylko gospodarkę, ale także społeczeństwo. Jak podają autorzy publikacji "Migracja pod lupą. Jakie są koszty otwartych granic?", ocena jakiegoś zjawiska na podstawie jedynie argumentów ekonomicznych nie jest oceną bardziej obiektywną od tej, która uwzględnia też kwestie bezpieczeństwa, zagadnienia społeczne czy kulturowe, tylko rezultatem światopoglądowego wyboru, że aspekty nieekonomiczne nie powinny być brane pod uwagę.

Eksperci wskazują, że masowy napływ migrantów przyczynia się do obniżenia wynagrodzeń, w szczególności pracowników nisko wykwalifikowanych. Siła tego efektu waha się w badaniach od 1 do nawet 20 proc. spadku wynagrodzenia podobnej grupy pracowników wraz z przyjazdem imigrantów stanowiących 10 proc. danej populacji.

Utrzymywanie wysokiej, relatywnie do kapitału, podaży pracy hamuje absorpcję technologii w przedsiębiorstwach, utrzymując specjalizację kraju w nisko zaawansowanej produkcji.

Eksperci wskazują, że Integracja imigrantów to proces długotrwały i niepewny, a etniczna różnorodność prowadzi do rozpadu więzi społecznych oraz spadku zaufania społecznego.

Innym problemem jest wzrost przestępczości.

"W Austrii i Niemczech, gdzie dostępne są dane o pochodzeniu przestępców i podejrzanych, cudzoziemcy są znacząco nadreprezentowani w tych grupach. Uchodźcy w Niemczech stanowili 2,3-krotnie większy odsetek podejrzanych o popełnienie przestępstw niż odsetek populacji, a imigranci w Austrii prawie 2,5-krotnie większy odsetek sprawców przestępstw" – wskazują autorzy opracowania i przypominają, że coraz większa liczba państwa UE wprowadza ograniczenia dla przyjmowania migrantów.

