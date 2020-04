Handel w niedziele wróci? Zmiany w podatkach? Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową 2.0

Sejm przyjął część z 95 poprawek Senatu do ustawy aktualizującej tarczę antykryzysową do wersji 2.0. Obrady nie należały jednak do spokojnych. Część posłów miała zastrzeżenia do sposobu procedowania ustawy.

- Ktoś to jednak musi powiedzieć, że mogliby państwo robić to inaczej. Mogłaby pani marszałek teraz zarządzić przerwę, szybko zwołać konwent seniorów, o co wnioskuję i położyć kres tej praktyce procedowania na rympał, na wyścigi - stwierdził z mównicy poseł Konfederacji Grzegorz Braun. - Miejcie choć tyle przyzwoitości, by dać nam przeczytać to, co mamy tutaj głosować - dodał.

Wniosek Brauna o przerwę przepadł, podobnie jak wniosek Borysa Budki. Szef PO domagał się odroczenia obrad do piątku do godziny 9. Poparto natomiast propozycję Ryszarda Terleckiego, by odnośnie poprawek głosować "blokami". Te poprawki, które sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomendowała do przyjęcia, zostały przyjęte, natomiast resztę odrzucono.

Za odrzuceniem bloku poprawek zarekomendowanych pozytywnie zagłosowało dwóch posłów, przeciwko było 451, jeden wstrzymał się od głosu. Z kolei za odrzuceniem poprawek ocenionych negatywnie zagłosowało 257 posłów, przeciw - 195, a jeden się wstrzymał.

Sejm przyjął te poprawki Senatu, które usprawnią wprowadzenie drugiej "tarczy", tzw. finansowej, oraz stworzą mechanizmy pozwalające Polskiemu Funduszowi Rozwoju na uruchomienie tego programu. Jedna z poprawek zakłada np. rozciągnięcie tzw. tarczy na firmy, które powstały od 1 lutego do 1 kwietnia. Posłowie przyjęli też pomysł m. in. zwolnienia z podatku przychodów z tytułu umorzenia pożyczki oraz umożliwienia pracy zdalnej dla organów samorządowych. Przedłużono też kadencje prezesów związków sportowych co najmniej do 30 czerwca 2021 roku.

Odrzucono natomiast m. in. poprawkę przewidującą niepobieranie zaliczek na podatki w trakcie trwania epidemii, czy zawieszenie spłat rat kredytów umowy leasingu. Handel w niedziele również nie wróci, jak zakładała jedna z odrzuconych senackich poprawek. Przepadły też poprawki dot. służby zdrowia dot. możliwości przeprowadzania płatnych testów na CoVid-19, obowiązkowych testów dla pracowników medycznych oraz podwyższenia ryczałtu dla szpitali.

Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

