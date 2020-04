Szczepionka na koronawirusa w Polsce. Nowe informacje

Andrusiewicz, pytany na piątkowej konferencji prasowej, czy Ministerstwo Zdrowia pracuje, czy też przeznacza pieniądze na stworzenie polskiej szczepionki na koronawirusa, odparł, że informowano o tym w ostatnim czasie, że Agencja Badań Medycznych, która działa pod auspicjami resortu zdrowia, na jego zlecenie ogłosiła konkurs, którego budżet wynosi 50 mln zł.

Rzecznik podkreślił, że "mogą ubiegać się o granty i stuprocentowe finansowanie swoich projektów zarówno instytuty badawcze, uczelnie, ale również firmy prywatne". – I tutaj są trzy kierunki tego konkursu. Po pierwsze diagnostyka, czyli wypracowanie na przykład nowych modeli diagnostycznych, po drugie leczenie, czyli terapia, i po trzecie szczepionka – zaznaczył Andrusiewicz.

Dodał, że każdy projekt ma szansę na dofinansowanie do 5 mln zł. – Kilkanaście wniosków w ramach tego konkursu zostało już zgłoszonych, badajże do wczoraj zapadły już pierwsze dwie decyzje – poinformował rzecznik.

Podkreślił, że na razie jest mowa o diagnostyce. – Na razie instytuty i firmy, które się zgłaszają głównie zajmują się procesem diagnostycznym. Ale liczymy też, że pod kątem szczepionki powstanie projekt i ta szczepionka również będzie opracowywana w Polsce – powiedział Andrusiewicz. Dodał, że zajmują już się tym m.in., niektóre instytuty badawcze, które są w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia.

– My tutaj każde pieniądze możemy przeznaczyć na taki projekt – podkreślił rzecznik resortu zdrowia.

Dopytywany, czy jeśli powstanie taka szczepionka, to czy będzie obowiązkowa, Andrusiewicz odparł: – My mówimy o perspektywie kilkunastu miesięcy. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tą szczepionką zaszczepiło się powszechnie całe społeczeństwo, bo, tak jak powiedział w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski, maseczki, które nosimy, wychodząc na ulicę, będą obowiązkowe do czasu pojawienia się szczepionki.