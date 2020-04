Nietypowe objawy koronawirusa. Mogą je mieć także dzieci

W badań opublikowanych w magazynie "The Lancet" wynika, że w Chinach 3 proc. chorych na Covid-19 miało biegunkę. 5 proc. wymiotowało. Według tych danych, nawet połowa zakażonych może odczuwać dolegliwości o podłożu gastrycznym, które pojawiają się obok kaszlu i duszności. 3 proc. zainfekowanych miało wyłącznie biegunkę lub duszności, bez innych objawów.

To nie wszystko. Część chorych opisywała swoje dolegliwości jako poczucie bezsilności albo mętliku w głowie. O takich symptomach opowiadali m.in. podopieczni domu opieki dla osób starszych w Waszyngtonie. Do innych, rzadko spotykanych objaawów należą też dolegliwości przypominające przebieg grypy, takie jak bóle mięśni, dreszcze, "szczękanie zębami" z zimna. Według Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 11 proc. zakażonych miało dreszcze, a 14 proc. narzekało na bóle mięśni. "The Lancet" podaje, że 8 proc. chorych narzekało na bóle i zawroty głowy. Katar występuję tylko u ok. 5 proc. chorych na Covid-19 i nie jest typowym objawem tej choroby.

Jak wskazują eksperci, w niektórych przypadkach te dodatkowe objawy mogą nie wynikać bezpośrednio z choroby, ale mieć podłoże psychologiczne. Świadomość zagrożenia ciężką chorobą może wywoływać w ludziach ogromny stres, a nawet stany lękowe.