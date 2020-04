TVN zapewnia o swojej bezstronności. Bezlitosne komentarze internautów

Od poniedziałku do czwartku w głównym wydaniu „Wiadomości” pokazano pięć relacji mocno krytykujących "Fakty" i TVN – opisuje serwis branżowy Wirtualne Media. Jeden z nich stanowił polemikę wobec materiału "Faktów", które w negatywnym tonie opisującymi wizytę Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim cmentarzu. W innym wytknięto byłym i obecnym pracownikom stacji związki, także rodzinne, ze służbami i instytucjami PRL-owskimi.

W odpowiedzi na materiały "Wiadomości", w trakcie piątkowego wydania "Faktów" TVN prowadzący serwis Grzegorz Kajdanowicz odczytał oświadczenie stacji. W komunikacie stacja zapewnia o swojej bezstronności i wysokim poziomie dziennikarstwa, jakie przedstawiają jej pracownicy.

– W czasie pandemii zaufały nam tysiące nowych widzów i za to państwu dziękujemy. Obiecujemy, że zawsze będziemy starali się pokazywać fakty takimi, jakie są, i patrzeć rządzącym na ręce, niezależnie kto będzie u władzy – zapowiedział Kajdanowicz. – Rolą dziennikarza jest uczciwa praca na rzecz widzów, a nie partii politycznej. To szczególnie ważne teraz, w tak trudnym czasie, kiedy wszyscy Polacy potrzebują rzetelnej informacji. My nie pracujemy dla polityków, tylko dla naszych widzów i to państwo codziennie oceniają naszą pracę – zapewniał prowadzący serwis. Słowa dziennikarza rozbawiły wielu internautów, którzy nie podzielają opinii przedstawionej w komunikacie.