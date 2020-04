"Ciekawe, że nikt nie twierdzi, że to zlepek komórek". Zaskakujący wpis Siarkowskiej nt. aborcji

W tym tygodniu dni temu Sejm zajął się obywatelskim projektem "Zatrzymaj aborcję", pod którym podpisało się niemal 800 tys. Polaków. Po wielogodzinnej dyskusji, posłowie wczoraj zdecydowali, że projekt zostanie skierowany do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jedną z posłanek, która popiera rozwiązania zaproponowane w projekcie, jest polityk PiS Anna Maria Siarkowska. „Cieszę się, że posłowie zdecydowali, że projekt #ZatrzymajAborcję trafi do dalszych prac sejmowych. Głosowałam również za tym, by był procedowany szybciej i przeszedł od razu do II czytania. Chorym dzieciom należy się miłość i troska, a nie aborcja” – napisała na Twitterze po głosowaniu w Sejmie posłanka.

Dzisiaj polityk znowu odniosła się do tematu.

Czy wiecie, że małe kangury rodzą się na etapie...embrionalnym? Mają miesiąc (!) i 2 cm,gdy po porodzie wędrują do torby matki,by dojrzewać w niej bezpiecznie przez kolejnych osiem miesięcy. Ciekawe, że nikt nie twierdzi, że to "zlepek komórek" czy część ciała dorosłej kangurzycy – napisała Siarkowska, pokazując zdjęcie nowo narodzonego kangura.