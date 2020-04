Krótki traktat o zaufaniu

Epidemia koronawirusa przypomniała aż nadto dobitnie, że od poziomu zaufania społecznego zależeć może zdrowie i życie milionów ludzi. Jeśli władze we Włoszech zlekceważyły pierwsze symptomy zarazy, to i w społeczeństwie zwyciężyła beztroska. Jeśli jednak władze włoskie zaczęły reagować, a ludzie lekceważyli zalecenia epidemiologów i zarządzenia władz, to nie ufając władzy, sprowadzili na ten kraj katastrofę.