PO przedstawia plan dot. wyborów. "Rozwiązanie kompromisowe"

– Dziś jest czas, by zajmować się zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem ekonomicznym Polaków, dlatego rozumiejąc to, że zdecydowana większość Polaków nie chce zajmować się teraz wyborami - proponujemy rozwiązanie kompromisowe – mówił podczas konferencji prasowej Borys Budka. Przewodniczący PO zapowiedział, że jego ugrupowanie nie pozwoli, by "bieżący interes tej, czy innej partii politycznej, spowodował zmianę ustawy zasadniczej". – Wychodzimy z propozycją, która zgodnie z polską Konstytucją pozwoli przeprowadzić bezpieczne wybory – dodał.

Propozycja przedstawiona przez lidera PO składa się z czterech punktów:

Organizacja wyborów 16 maja 2021 roku. Wybory organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą w konsultacji z lekarzami Zapewnienie ciągłości władzy Wybory w trybie tradycyjnym, korespondencyjnym i jeżeli będzie to bezpieczne - Internet.

– Bezpieczne wybory, w których bez zagrożenia życia i zdrowia każdy będzie mógł wziąć udział to wybory z mieszanym sposobem głosowania 16 maja 2021 roku – mówił Borys Budka. – To PKW musi przeprowadzać wybory. Nie ma możliwości, by ich organizacją zajmował się rząd. Wybory muszą być uczciwe, tak by każdy, kto ma prawo wyborcze mógł wziąć w nich udział – dodawał.