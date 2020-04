Co lubią tygrysy

Dokumentalny serial Netflixa (w oryginale zatytułowany „Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”) to wyjątkowa mieszanka komedii, tragedii, kryminału i nietypowego reality show. To ostatnie sformułowanie wzięło się z tego, że twórca serii, Eric Goode, i jego ekipa w ostatnich latach towarzyszyli z kamerą głównym bohaterom, rejestrując rozwój wypadków, co do których nie wiedzieli jeszcze sami, jak się skończą. Mieli niezwykłe szczęście – okazało się, że mają w zapisie pasjonującą historię, która jeszcze się nie skończyła, mimo że ważne wydarzenia już ją częściowo spuentowały. A kiedy piszę „ważne”, mam na myśli wyroki sądu, śledztwo FBI i inne kwestie, których nie zdradzę, by nie psuć wam zabawy.