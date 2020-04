Amerykański dziennik ostro o polskich władzach. "UE jest temu współwinna"

"Autorytarni przywódcy na całym świecie wykorzystali sytuację kryzysową związaną z koronawirusem do umocnienia władzy. W Europie rządy Polski i Węgier zrobiły to i jeszcze więcej. Udało im się przekształcić kryzys w nieoczekiwany sukces i ukarać również swoich politycznych przeciwników" – przekonuje "New York Times".

Amerykański dziennik analizuje sytuację w Polsce i na Węgrzech, związaną z epidemią koronawirusa. "Unia Europejska wydaje się być bezradna, a nawet współwinna tego, że autorytarne rządy, powołując się na walkę z pandemią, chcą umocnić swoją władzę" – stwierdza w czwartek "NYT". Dziennik przypomina, że UE wydała 37 mld euro na fundusze pomocy strukturalnej, przeznaczone na wsparcie dla biedniejszych, nowych członków wspólnoty. "W rezultacie Węgry i Polska dostały znacznie więcej pieniędzy niż zniszczone przez koronawirus Włochy czy Hiszpania" – podkreśla "NYT". "Zamiast karać dwa rządy, które zakwestionowały demokratyczne wartości leżące u podstaw projektu europejskiego, wypaczona alokacja pieniędzy, przy niewielkim nadzorze lub wymogu poszanowania praworządności, wyglądała bardziej jak nagroda" – czytamy dalej. "Rząd forsuje ustawę" Amerykański dziennik donosi, że polski rząd planuje przeprowadzenie wyborów 10 maja, pomimo ograniczeń, które uniemożliwiają kampanię kandydatom opozycji. "Rząd forsuje ustawę, która wymaga oddania około 30 milionów głosów w głosowaniu korespondencyjnym, co zdaniem związku zawodowego pracowników poczty jest absurdalne i niemożliwe" – pisze "NYT". "Nie jest też jasne, czy Warszawa ugnie się przed orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał zawieszenie nowej ‘izby dyscyplinarnej’ Sądu Najwyższego" – dodano. Czytaj także:

