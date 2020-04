"Rz": Będą pozwy za hejt wobec policji

"Szefostwo policji złoży zawiadomienia do prokuratury o ściganie autorów wpisów zawierających mowę nienawiści" – dowiedziała się "Rzeczpospolita". Ataki na funkcjonariuszy były szczególnie silne, gdy obowiązywały najsurowsze zakazy – w tym wstępu do lasów i parków – i ograniczenia w poruszaniu się tylko do sytuacji niezbędnych, jak dojazd do pracy, do apteki czy sklepu (od tego tygodnia te rygory złagodzono). Wtedy posypały się mandaty za jazdę bulwarem na rowerze, wizytę na placu zabaw czy jogging w lesie.

– Nie ma zgody na ataki kierowane wobec policjantów i ich rodzin w jakiejkolwiek formie: fizycznej czy werbalnej poprzez hejt, wyzwiska, zastraszanie, groźby i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w sieci – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik KGP. Rzecznik informuje, że komendant główny gen. insp. Jarosław Szymczyk w każdym przypadku gróźb wobec podległych mu policjantów będzie składał zawiadomienie o przestępstwie.

Doniesienia do prokuratury już są szykowane. Biuro do walki z cyberprzestępczością w centrali i jego wydziały w komendach wojewódzkich analizują i już zabezpieczyły setki wpisów odnoszących się do funkcjonariuszy, zawierających groźby, zniewagi, zachęty do ataków.

Do ataków dochodziło m. in. Internecie: "To te kur... policyjne co się do mnie pruły (...) zapamiętajcie ich mordy i ich rodzin bo niedługo my ich będziemy napier... znajdziemy was wszędzie” – to jeden z wpisów, jaki zamieścił w sieci Tomasz K. Dołączył kilka zdjęć różnych funkcjonariuszy. Na jednym z nich policjant z rodziną (w tym z dwójką dzieci) podczas zbiórki na WOŚP, na innym funkcjonariusz z małym dzieckiem pozuje na tle choinki. Kolejna fotografia wygląda, jakby zrobiono ją w domu – na niej policjant z żoną. Wszystko prawdopodobnie wzięte z portali społecznościowych. Na innej dołączonej fotce kilka różnych noży, kastet i broń opatrzone wpisem: "Wpadajcie pieski" – opisuje dziennik.

