"Rz": Andrzej Duda na tle nielegalnego logo

Chodzi o spot, który na oficjalnym profilu Andrzeja Dudy na Twitterze pojawił się 6 kwietnia. Prezydent zachęcał w nim do kupowania polskich produktów. "Każdy z nas może wesprzeć polskie firmy, ratować miejsca pracy i przyczyniać się do niwelowania skutków kryzysu w naszej gospodarce. Jak? Kupując POLSKIE PRODUKTY. Robiąc zakupy wybieraj #ProduktPolski!" – napisał w komentarzu do opublikowanego spotu.

Piątkowa "Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że w klipie Andrzej Duda wystąpuje na tle nielegalnego loga, które "w środku przedstawia coś na kształt dotykających się rąk, a na zewnątrz znajduje się napis 'Produkt polski'". "Problem w tym, że oznaczenie 'Produkt polski' wygląda inaczej. Przedstawia polską flagę, gdzie na białym tle znajduje się napis 'produkt', a na czerwonym - 'polski'" – wskazuje dziennik i przypomina, że znak ten ma charakter urzędowy, co zostało ustanowione nowelizacją ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 2016 roku. Co ciekawe, ustawę tę podpisał sam Andrzej Duda. W myśl przyjętych wówczas przepisów, wszystkie niewłaściwe loga "Produkt polski" miały zniknąć do końca 2017 r.

Co na to Kancelaria Prezydenta? W rozmowie z "Rzeczpospolitą" prezydencki rzecznik Błażej Spychalski tłumaczy, że "to jest logo akcji pod patronatem prezydenta i nie należy go identyfikować z logo 'Produkt polski'". Podkreśla, że inicjatywa nie dotyczy jedynie produktów żywnościowych.

