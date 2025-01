Inflacja bazowa. Nowy komunikat NBP

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4 proc. w grudniu 2024 r. w ujęciu rocznym wobec 4,3 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu – podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym inflacja bazowa spadła o 0,1 proc. Konsensus rynkowy wyniósł 3,9 proc. rok do roku.

NBP przekazał, że po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) inflacja wyniosła 3,2 proc. r/r wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej (0,0 proc. m/m); po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych – 5,2 proc. r/r wobec 5,3 proc. miesiąc wcześniej (0,0 proc. m/m). Wskaźnik CPI (który pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów) w analizowanym okresie wyniósł 4,7 proc. r/r (0,0 proc. m/m).

Ekonomiści komentują dane NBP

"Mamy potwierdzenie wczorajszego zaskakującego odczytu: inflacja bazowa (z wył. cen energii i żywności) obniżyła się w grudniu do 4,0 proc. r/r z 4,3 proc. w poprzednim miesiącu. M/m w dół o 0,1 proc., co jest pierwszym spadkiem miesięcznym od ponad roku (co i tak wtedy było spowodowane regulowaną decyzją o bezpłatnych lekach dla młodych i seniorów)" – skomentowali za pośrednictwem platformy X ekonomiści Banku Pekao.

"Ale... szacowana przez nas inflacja superbazowa (bardziej stabilny wskaźnik łączący różne inflacje bazowe w całość) jeszcze wzrosła w grudniu, co wynika z faktu, że zaskoczenia w dół w kategoriach bazowych były ograniczone do pojedynczych kategorii (opieka społeczna, wyroby alkoholowe, obuwie). Dane te nie są zatem tak gołębie, jak mogłoby się wydawać" – wskazano.

GUS poinformował w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu ub.r. wzrosły w ujęciu rocznym o 4,7 proc. (przy wzroście cen usług o 6,6 proc. i towarów o 4 proc.) Inflacja średnioroczna w 2024 r. wyniosła 3,6 proc. wobec 11,4 proc. rok wcześniej.

