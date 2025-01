Zełenski zalecił Nawrockiemu ćwiczenia. Jest komentarz prezydenta Dudy

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu dla czterech polskich mediów. (TVN24, Onetu, "Rzeczpospolitej" i "Krytyki Politycznej"). W jego trakcie padły krytyczne słowa pod adresem popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, który nie zważając na rygory obowiązującej w Polsce politycznej poprawności ośmielił się wyrazić stanowisko, że do czasu rozwiązania polsko-ukraińskich spraw, w tym ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Ukrainie, nie widzi przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO.

Zełenski: Nawrocki powinien zacząć ćwiczyć

Jak skomentował te słowa Zełenski? – Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju – wyraził swoją opinię prezydent Ukrainy.

Duda: Zachowałbym większą ostrożność

W trakcie wywiadu dla Telewizji internetowej wPolsce24 o odniesienie się do tych słów został poproszony prezydent Andrzej Duda.

– Sprawa jest rzeczywiście bardzo trudna. Nie wiem, dlaczego prezydent Zełenski zdecydował się w tak w sumie ostry sposób zabrać głos przed mediami w Polsce, i to mediami o bardzo określonym poglądzie, bo to nie oszukujmy się, ale to media o bardzo określonym poglądzie. Rzeczywiście trudno się dziwić, że na widzach, którzy oceniają to z zewnątrz, robi to wrażenie jak gdyby przynajmniej próbowano wmanewrować go w kwestię polskiej kampanii prezydenckiej – oznajmił polski prezydent, odpowiadając na pytanie Marcina Wikło.

– Z reguły prezydenci, zwłaszcza tacy, którzy realizują swoją prezydenturę przez pierwsza kadencję, są ostrożni w takich sprawach, bo sami mają świadomość, że za chwilę będą startowali w wyborach prezydenckich i wtedy mogą się spotkać z podobną sytuacją. To jest rzeczywiście specyficzne. Powiem szczerze, że na miejscu Wołodymyra Zełenskiego zachowałbym tutaj jednak większą ostrożność – powiedział Andrzej Duda.

