"Jest jak erotoman-gawędziarz". Semka bezlitosny dla opozycji

"Opozycja jest jak erotoman-gawędziarz" – ocenił publicysta tygodnika "Do Rzeczy". "Wiele mówi o planie marszałkostwa dla Gowina a takie rzeczy w polityce się robi a nie się o nich gada. Skoro ględzi o tym już i Grodzki i Kidawa-Błońska to znaczy, że albo to fantom albo są kiepskimi graczami albo nie traktują Gowina serio" – podkreślił Piotr Semka.

Przypomnijmy, że w sobotę portal wPolityce.pl poinformował, że według jego informacji wśród polityków krążą "ciekawe plotki dotyczące próby przeprowadzenia zmiany na stanowisku marszałka Sejmu". "Opozycja w poniedziałek chce zgłosić do laski marszałkowskiej kandydaturę Gowina" – napisał serwis, powołując się na anonimowego polityka. Z kolei dzień wcześniej senator PSL Jan Filip Libicki zamieścił na Twitterze tajemniczy wpis. "Hej członkowie i fani PiS! Chyba jednak jest w Sejmie nowa większość. Do obronienia rezultatu procedowania 'ustawy pocztowej' przez Senat i do wyboru nowego marszałka niższej izby parlamentu".

Tego rodzaju spekulacje spotkały się z ostrą reakcją wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. "Elżbieta Witek jest marszałkiem Sejmu, a Jarosław Gowin aktualnie szeregowym posłem. Jeżeli ktoś w tzw. Porozumieniu uważa, że dla czyichś chorych ambicji Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na jakiekolwiek zmiany, to się myli" – napisał na Twitterze. Doniesienia te skomentowali też Małgorzata Kidawa-Błońska i Tomasz Grodzki.