"Wirus na razie pomaga PiS, tak jak kiedyś katastrofa smoleńska". Skandaliczne słowa Kofty

Z pisarką rozmawiała znana z krytyki wobec obozu rządzącego dziennikarka Eliza Michalik. – Zagłosujesz w wyborach 10 maja? – pytał na początku wywiadu dziennikarka.

– W jakich wyborach? W maju? Wolne żarty. Przecież to nie wybory, ale zabawa w kółko i krzyżyk. Tylko, że to w czasach COVID, ten krzyżyk może być na grobie listonosza, albo kogoś kogo kto się zarazi podczas oddawania głosu. W urnach znajdziemy ciała. Każdy jest narażony na śmierć, elektorat wszystkich partii, PiS-u też– tłumaczyła Kofta.

– Mimo to, dyskutowaliśmy dość długo z mężem i przyjaciółmi, głosować czy nie? Chodziło o to, że wiedzieliśmy, że elektorat PiS-u karnie zagłosuje i jeśli my odpuścimy Duda wygra w cuglach, w pierwszej turze. A to tak, jakbyśmy dali Kaczyńskiemu zwycięstwo w prezencie. Z drugiej strony wzięcie udziału w głosowaniu, to firmowanie bezprawnego działania, więc tak czy owak to ich śmierdzące g... się do nas przyklei – dodała pisarka.

– Przeważyło to, że nie chcesz wziąć udziału w przestępstwie? – dopytała Michalik, określając wybory jako „przestępstwo”.

– Tak. I do końca liczę, że tych pseudowyborów jednak nie będzie – stwierdziła pisarka, tłumacząc następnie, że opozycja nie powinna teraz dążyć do przejęcia władzy.

– Bo to by było nieuczciwe i niesprawiedliwe. PiS powinien sam wypić piwo, którego nawarzył – tłumaczyła dalej Kofta i dodała: „A poza wszystkim prawda jest też taka, że PiS ma cholerne szczęście. Koronawirus spadł im z nieba, tak samo zresztą, jak katastrofa smoleńska. Wiem, że to, co teraz mówię dla wielu będzie bardzo kontrowersyjne”.