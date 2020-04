47 osób zmarło, 23 wyzdrowiały. Statystyki z radomskiego szpitala

Informację na temat sytuacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana, który od końca marca pełni rolę szpitala zakaźnego, przekazał wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik podczas odbywającej się we wtorek zdalnie sesji Rady Miejskiej.

Zawodnik poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa obecnie w szpitalu przy ul. Tochtermana hospitalizowanych jest dziennie ok. 100 pacjentów. Jest wśród nich ok. 70 osób z pozytywnym wynikiem testu, ok. 30 osób z objawami COVID-19 lub innymi chorobami i z potwierdzonym kontaktem z osobą zarażoną, które oczekują na wynik pobranego testu.

W sumie w czasie epidemii w szpitalu zmarło 67 osób. – Wśród osób zmarłych chorobę zakaźną COVID-19 jako przyczynę śmierci wskazano w 47 przypadkach. Odnotowano 23 osoby, które wyzdrowiały po leczeniu COVID-19 – zaznaczył Zawodnik.

Według wiceprezydenta zdecydowana większość zmarłych to osoby starsze ze schorzeniami onkologicznymi, układu krążenia, neurologicznymi - przyjęte z innych szpitali w Radomiu, Grójcu i Nowym Mieście oraz z placówek opiekuńczych, a także przewlekle chorzy przywiezieni z domów.

Zawodnik przekazał, że w związku z koronawirusem Radomski Szpital Specjalistyczny przygotował dla osób dorosłych 229 łóżek w 71 salach, dla dzieci 25 miejsc w 10 salach, 17 stanowisk OIT oraz 24 stanowiska intensywnego nadzoru możliwe do uruchomienia w innych oddziałach. Łóżka dla chorych z koronawirusem przygotowano na oddziałach, na których wcześniej znajdowały się m.in. oddział zakaźny, interna, kardiologia, chirurgia, neurologia czy oddział dziecięcy.

Według wiceprezydenta, szpital dysponuje dodatkowymi 44 łóżkami, które można w razie potrzeby uruchomić w ciągu 1-2 dni. Ponadto w szpitalu jest 15 łóżek dla pacjentów, którzy wskutek leczenia mają już wynik ujemny, ale stan zdrowia nie pozwala na wypisanie do domu, bo wymagają np. rehabilitacji oddechowej.

Dla pacjentów przyjmowanych z objawami COVID- 19 i oczekujących na wynik pobranego testu przeznaczony jest dawny oddział ginekologii i położnictwa, gdzie są 24 sale z węzłem sanitarnym traktowane jako izolatki. Przygotowano także sale z jednym łóżkiem na innych oddziałach.

