Nitras: Marszałek Terlecki ma nową, fajną fryzurę. Gdzie pan się obciął?

Na sali plenarnej posłowie analizują propozycje rozszerzenia tarczy antykryzysowej, w celu wspierania przedsiębiorców, który ucierpieli ze względu na epidemię. W pewnym momencie debaty głos zabrał znany z kontrowersyjnych wystąpień poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras.

"Wszyscy Polacy chodzą do podziemia fryzjerskiego"

Na początku wystąpienia polityk mówił o zakazach udzielania kredytu kosmetyczkom czy fryzjerom, które jak tłumaczył zastosowały niektóre banki.

– Jak wy odmrażanie gospodarkę? Marszałek Terlecki ma nową, fajną fryzurę. Gdzieś się obciął. Gdzie pan się obciął? Wszyscy Polacy chodzą do podziemia fryzjerskiego, kosmetycznego – wykrzykiwał Nitras.

– Czy to jest normalne, bezpieczne, że wszyscy się obcinają gdzieś u kogoś w mieszkaniu, czy to są względy sanitarne zachowane? Nie. Hotele otwieracie, restauracje zamykacie. A nie można obciąć włosów, co trzeba robić bezpiecznie i wszystko z głową – mówił dalej polityk. – Odmrozić gospodarkę i dać ludziom kredyty – dodał poseł.

