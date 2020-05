Szydło boleśnie uderza w Tuska. "To pokazuje naturę tego polityka"

W wygłoszonym we wtorek oświadczeniu Donald Tusk zapowiedział osobisty bojkot wyborów prezydenckich, jeśli głosowanie odbędzie się w proponowanej obecnie przez PiS formie 10 maja. – Chcę dzisiaj powiedzieć bardzo otwarcie, dlaczego nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania, przygotowanej przez ministra Sasina i PiS. Celowo unikam słowa wybory, ponieważ (…) ta sytuacja przygotowana przez rządzących na 10 maja nie ma z wyborami nic wspólnego – powiedział w nagraniu opublikowanym na YouTubie.

Tusk przedstawił trzy główne powody, dla których jego zdaniem Polacy nie powinni brać udziału w głosowaniu korespondencyjnym. Pierwszy to bezpieczeństwo, drugi – konstytucyjny (zmiany w Kodeksie wyborczym, zapewnienie tajności głosowania), trzeci – "zwykła ludzka przyzwoitość, która nie pozwala uczestniczyć w procederze przygotowanym przez ministra Sasina i PiS na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego".



Do jego wypowiedzi odniosła się wczoraj na antenie TVP Info była premier Beata Szydło. – Skoro rozmawiamy w telewizji publicznej, to przypominam sobie inny bojkot, który zaproponował kiedyś Donald Tusk, żeby Polacy wypowiedzieli niejako posłuszeństwo i nie płacili abonamentu – powiedziała Szydło. Zaznaczyła, że oczywiście waga tych dwóch spraw jest zupełnie inna, ale "pokazuje naturę tego polityka, który dołącza do chóry tych polityków, którzy cenią dzisiaj bardziej chaos i zamieszanie niż stabilizację polityczną w bardzo trudnym momencie". – To nie jest godne byłego premiera – powiedziała ostro Szydło.

Czytaj także:

Terlikowski: Kompromitacja klasy politycznej będzie tak duża, że nastąpi koniec status quo



Czytaj także:

"Traktujecie nas jak prostytutki". Kukiz ujawnił treść wiadomości do ministra