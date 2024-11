III RP Kliencka

Mamy bowiem do czynienia z wykwitem serwilizmu polskiego. Cała III RP po 35 latach okazała się państwem w sposób systemowy uzależnionym od patronów. To, że jesteśmy klientami mocarstw, to nawet nie jest tak źle. Najgorzej, że inaczej żyć nie umiemy, za każdym razem, kiedy obroty świata się zmieniają, poszukujemy patrona – i to nie w jakiejś ich kombinacji.