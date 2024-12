PSL podjęło decyzję ws. wyborów prezydenckich. "Zasługuje na to"

W sobotę w Paprotni (powiat sochaczewski, województwo mazowieckie) zebrała się Rada Krajowa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na początku spotkania prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że porozumienie ludowców z Polską 2050, zawarte przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r., obowiązywało na wybory samorządowe i do europarlamentu, a także obejmuje przyszłoroczne wybory prezydenckie.

Zdaniem szefa ludowców zjednoczenie PSL i Polski 2050 dało pozytywny efekt. – Bez tego nie wygralibyśmy wyborów i to jest rzecz niezmiernie istotna – podkreślił.

– Wtedy też umówiliśmy się na pewien scenariusz wyborczy, że zaczynamy od wyborów parlamentarnych, a finałem będą wybory prezydenckie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili zachować się fair, żebyśmy potrafili się zjednoczyć – mówił Kosiniak-Kamysz.

PSL popiera kandydaturę Hołowni

– Marszałek Szymon Hołownia – nasz kolega, nasz koalicjant, nasz przyjaciel – naprawdę zasługuje na to, żeby dać mu szansę, wspierać i pomagać – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – Wizja Hołowni to oczywiście musi być ta wizja Polski, za którą my się opowiadamy – zaznaczył.

Rada Krajowa PSL poparła kandydaturę Szymona Hołowni w nadchodzących wyborach prezydenckich. Decyzja w tej sprawie zapadła jednogłośnie.

twitter

Wcześniej głos zabrał sam Hołownia. – Dziś przychodzę do was, abyście poparli moją wizję prezydentury. (...) Nie potrzebujemy rewolucji w Polsce ani w prawo, ani w lewo. Większość Polaków jest dzisiaj w centrum. Nie potrzebujemy prezydenta rewolucjonisty. Dla mnie najważniejsza jest stabilizacja, spokój obywateli – mówił marszałek Sejmu i lider Polski 2050.

– Gdy na zewnątrz jest wojna, musimy mieć spokój w naszym domu to znaczy w Polsce. Gwarantem tego spokoju powinien być prezydent. W naszej historii podzielona Polska była zawsze zaproszeniem dla Rosji – ostrzegał Hołownia.

Czytaj też:

"Nie dam się wciągnąć". Kosiniak-Kamysz nie poprze Trzaskowskiego?Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz wbija szpilę koalicjantom. "Zrobiłem to chyba jako jedyny"