Protest rolników w Brukseli. Gmach PE z napisem "demokracja w akcji" obstawiony zasiekami

W środę w Brukseli odbywa się kolejny protest rolników przeciwko planowanej umowie handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur. Rolnicy wskazują, że istotą umowy jest zwijanie europejskiego rolnictwa, aby zrobić na kontynencie miejsce dla tańszej żywności spoza UE, która nie podlega regulacjom obowiązującym w tej specyficznej organizacji. Głównym organizatorem protestu jest Zjednoczona Federacja Hodowców i Rolników (FUGEA). Zdaniem protestujących europejskiej branży rolnej grozi likwidacja.

Zajączkowska: Oni naprawdę chcą wykończyć nasze rolnictwo

Przy okazji protestów po raz kolejny zabarykadowano gmach Parlamentu Europejskiego. Groteski całej scenerii – gdyby nie dotyczyła tak poważnej sprawy – mógłby nadawać wielki napis widoczny za barierkami. Czytamy na nim "Demokracja w akcji". Zwróciły na to uwagę europarlamentarzystki Konfederacji – Ewa Zajączkowska-Hernik i PiS – Beata Szydło.

"Jak widać otwartość i gotowość do wysłuchania odmiennego zdania zgodna z hasłem na budynku Parlamentu Europejskiego – 'Demokracja w akcji'" – napisała polska europoseł z Konfederacji.

'Rolnicy protestować będą przeciwko umowie handlowej UE z krajami Mercosur, w wyniku której nasz rynek zostanie zalany produktami rolnymi z Ameryki Południowej, a produkty te nie będą musiały spełniać restrykcyjnych norm, których muszą się trzymać rolnicy w UE. Czyli powtórzy się sytuacja z napływem często złej jakości produktami z Ukrainy, tylko tym razem z innej strony." – ostrzegła Zajączkowska.

"Najpierw Zielony Ład, potem zalewanie naszego rynku produktami z Ukrainy, a teraz umowa z Mercosur. Oni naprawdę chcą wykończyć nasze rolnictwo i uderzyć w bezpieczeństwo żywnościowe, które jest przecież strategicznym elementem bezpieczeństwa państwa! To prosta droga do tego, byśmy uzależnili się od dostaw ŻYWNOŚCI od innych państw, w których jest produkcją rolną zajmują się wielkie korporacje. A przecież jeść musi każdy z nas – to podstawowa potrzeba każdego człowieka” – podsumowała, prosząc o nagłaśnianie, ponieważ media nie mówią o tej tematyce.

Szydło: Walka z europejskim przemysłem w imię szalonej zielonej ideologii

W Polsce "demokracja walcząca", w Brukseli "demokracja w akcji", a wszędzie barierki, zasieki i walka z europejskim przemysłem w imię szalonej zielonej ideologii – zwróciła uwagę była premier Beata Szydło, publikując krótkie nagranie na tle kuriozalnego widoku barierek i banneru "Demokracja w akcji".

Polityk powiedziała, że pierwszą ofiarą jest branża samochodowa, ale będą kolejne, a największymi ofiarami będą Polacy i Europejczycy.

