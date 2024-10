Rolnictwo w ETS. Unia Europejska dopłaci do likwidacji gospodarstw

Europoseł Konfederacji Anna Bryłka i poseł tego ugrupowania Bronisław Foltyn zwrócili uwagę na niektóre szczególnie dramatyczne elementy unijnego "Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture". Otóż "Dialog strategiczny" wskazuje konkretne rekomendacje o charakterze ideologicznym, które będą jednak miały daleko idące przełożenie na gospodarkę rolną, w tym m.in. na ceny produktów.

Unia Europejska obejmie rolnictwo systemem ETS

Zajmująca się rolnictwem Bryłka powiedziała, że "Dialog strategiczny" jest w istocie unijnym Zielonym Ładem, tyle że pod inną nazwą. – To, że on zamienia elementy Zielonego Ładu dla rolnictwa to tylko jeden z punktów. […] W tym dokumencie znalazły się zapisy, które mówią m.in. o tym, że rolnictwo zostanie włączone do systemu ETS, czyli systemu wykupywania uprawnień do emisji dwutlenku węgla – powiedziała prawnik.

Konfederacja przypomniała niedawno, jak fatalne rezultaty przyniósł sztuczny podatek klimatyczny ETS1.

KE będzie dopłacać do likwidacji gospodarstw rolnych

"Dialog strategiczny" dotyczy ponadto "wyrównywania nierówności płciowych", w tym dot. osób LGBTQIA+ w rolnictwie, czy redukcji spożycia mięsa. Wprowadza ograniczenia dostępu do produktów odzwierzęcych i promocję zastąpienia ich roślinnymi zamiennikami.

Europoseł zwróciła uwagę na elementy dot. dopłat z kasy Unii, czyli z pieniędzy podatników, na likwidowanie rolnictwa. – Zaangażowanie Komisji w stopniowe wycofywanie klatek powinno się wiązać z odpowiednim okresem przejściowym oraz gwarantować rolnikom pełną rekompensatę w postaci środków finansowych. Oznacza to dopłacanie do likwidacji gospodarstw rolnych, które zajmują się chowem i hodowlą zwierząt – powiedziała Bryłka.

Bryłka: To będzie gigantyczny cios w polskie rolnictwo

Kolejna kwestia w zakresie dotyczy zmian wieloletnich zmian finansowych na lata 2028-2034.

O sprawie napisał niedawno prestiżowy lewicowy portal "Politico". Przewodnicząca Komisji Europejskiej chce, by Komisja Europejska już formalnie mogła wywierać presję na państwa członkowskie, aby zmusić je do wdrożenia reform zgodnych z preferowaną w Brukseli ideologią.

System będzie funkcjonował na zasadzie warunkowości. Państwa, które się nie podporządkują mają być pozbawiane środków w latach 2028-2034. Bryłka ostrzegła, że będzie to gigantyczny cios w polskie rolnictwo.

Czytaj też:

Bartoszewicz: Zielony Ład to narzędzie do stworzenia z Europy państwa komunistycznegoCzytaj też:

Lisicki: Zielona ideologia niszczy gospodarkę. Trump chce powrotu zdrowego rozsądku