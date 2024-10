LGBTQIA+ i queer w rolnictwie. KE będzie eliminować "nierówności"

Zajmujący się m.in. energetyką działacz Konfederacji Marek Tucholski zwrócił uwagę na fragmenty unijnego dokumentu "Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture". "Dialog strategiczny" podejmuje kwestię "wyzwań" dla przyszłości rolnictwa UE i wskazuje konkretne, charakterystyczne dla Brukseli rekomendacje.

"Dialog strategiczny". Unia Europejska będzie eliminować "nierówności płciowe" w rolnictwie

"Chociaż na przestrzeni lat poczyniono postęp w eliminowaniu nierówności płciowych w sektorze rolnictwa, wiele z nich nadal istnieje. Nierówny dostęp do ziemi, finansowania, usług i technologii stanowi barierę dla pełnego uczestnictwa kobiet. Wiele pozostaje do zrobienia, aby przezwyciężyć panujące stereotypy(...)".

LGBTQIA+ i queer

"Nierówności płciowe dotyczą również osób LGBTQIA+. Na obszarach wiejskich akceptacja queerowości pozostaje jeszcze mniejsza niż na obszarach miejskich. Dialog strategiczny wzywa do włączenia uwzględniania kwestii płci w polityce rolnej i wiejskiej przez instytucje europejskie i państwa członkowskie".

"Komisja Europejska musi wzmocnić budżetowanie transformacyjne pod kątem płci w ramach finansowych UE, co oznacza projektowanie i wdrażanie interwencji mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych nierówności płciowych i nadanie im priorytetu w celach programów. Należy gromadzić więcej i lepszych danych i oceniać je na bieżąco, aby lepiej zrozumieć wyjątkowe wyzwania i możliwości, z którymi mierzą się rolniczki. Do 2026 r. Komisja Europejska powinna przeprowadzić badanie, w jaki sposób można poprawić status prawny kobiet i innych niedostatecznie reprezentowanych grup w rolnictwie”.

KE chce formalnie wymuszać na państwach członkowskich konkretne decyzje

Jak przekazał niedawno prestiżowy lewicowy portal "Politico", przewodnicząca Komisji Europejskiej chce, by Komisja Europejska już formalnie mogła wywierać presję na państwa członkowskie, aby zmusić je do wdrożenia preferowanych przez Brukselę reform. Chodzi m.in. o promocję tzw. rolnictwa ekologicznego, ale także rozwiązanie "kwestii nierówności płci". Państwa, które się nie podporządkują mają być pozbawiane środków w latach 2028-2034.

"Politico" powołuje się na nieformalny dokument unijnych urzędników z komisji ds. budżetu, do którego dotarli jego dziennikarze. Zgodnie z dokumentem, około 530 unijnych programów obecnie realizowanych w każdym państwie UE zostanie połączonych w jedną krajową pulę gotówki, która będzie dzielona pomiędzy poszczególne sektory, od dopłat dla rolników po mieszkalnictwo socjalne.

