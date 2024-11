Padła ciekawa propozycja. "Gdybyście mieli olej w głowie"

Politycy PiS i Konfederacji apelują do rządzących, aby w związku z wynikiem wyborów zrezygnowały z planów powołania Bogdana Klicha na stanowisko ambasadora Polski w USA.

Przyczyną takiego stanowiska są obraźliwe wypowiedzi Klicha na temat Donalda Trumpa, w tym nazwanie go "niezrównoważonym". Partie opozycyjne wskazują, że taka osoba nie może zostać polskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. "Pełnienie przez Klicha funkcji ambasadora może być odebrane przez władze USA jako otwarta obraza” – zwróciła uwagę była premier Beata Szydło.

11 września sejmowa komisja spraw zagranicznych zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Klicha na ambasadora w USA. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że nie podpisze tej nominacji ambasadorskiej.

Andrzej Duda ambasadorem Polski w USA? Bosaka: Gdybyście mieli trochę oleju w głowie

Temat nominacji Klicha pojawił się w niedzielę podczas dyskusji polityków w "Śniadaniu Rymanowskiego".

W trakcie rozmowy jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że wysłanie do Waszyngtonu Bogdana Klicha jest "idiotyzmem" i zaproponował inne rozwiązanie.

– Gdybyście mieli olej w głowie, to przetrzymalibyście placówkę bez ambasadora przez kilka miesięcy, zaczekali do wyborów prezydenckich i zaproponowali objęcie funkcji ambasadora w Stanach Zjednoczonych Andrzejowi Dudzie – powiedział wicemarszałek Sejmu. – To byłby sprytny ruch, bo on ma osobisty kontakt z Trumpem – dodał.

– To bardzo śmiała propozycja. Prezydent by się uśmiechnął tak samo szeroko jak ja w tej chwili, co do jej realności – odniosła się do tego pomysłu Małgorzata Paprocka, reprezentująca kancelarię głowy państwa.

