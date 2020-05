"Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami!". Prezydent Duda apeluje o wywieszanie flag

Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wywieśmy biało-czerwone Flagi, niech będą one wyrazem naszego patriotyzmu, poczucia wspólnoty narodowej i przypominają o historii. Bądźmy dumni z naszych barw narodowych. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami! – napisał prezydent na Facebooku.

W tym roku już 16. raz obchodzimy Dzień Flagi.

Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Ustanowiono je na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Nieprzypadkowo to ważne święto obchodzimy właśnie 2 maja. Tego dnia w 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule) w Berlinie. W czasach PRL tego dnia władze nakazywały polskie flagi zdejmować, tak aby nie były one widoczne w zniesione wtedy Święto Konstytucji 3 Maja. 2 maja obchodzone jest też święto Polonii i Polaków poza granicami kraju.