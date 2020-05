Szable Gowina

Jeżeli ktokolwiek sądził, że spór między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim to polityczny teatr, to dziś nie powinien mieć wątpliwości, że się mylił. Symboliczny Rubikon został przekroczony 6 kwietnia, a dziś obserwujemy jedynie burzliwy epilog procesu, będącego wypadkową ambicji i różnych wizji polityki dwóch liderów partii, oficjalnie nadal stanowiących trzon Zjednoczonej Prawicy. Tyle że nawet jeśli do rozpadu koalicji teraz nie dojdzie, to – jak pisał swego czasu Jarosław Marek Rymkiewicz: „To, co nas podzieliło, już się nie sklei”. Dotyczy to również samego Porozumienia.