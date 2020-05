"Nie ma takiej ceny". Budka zwrócił się do polityków PiS

Wybory prezydenckie są zaplanowane na 10 maja. Ten termin budzi kontrowersje ze względu na epidemię koronawirusa. Opozycja konsekwentnie domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i na tej podstawie przełożenia wyborów na termin późniejszy. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jest obecnie w Senacie. O jej ostatecznym kształcie zdecyduje 7 maja Sejm. Plany PiS może pokrzyżować jednak Porozumienie Jarosława Gowina. Jak wynika bowiem z doniesień medialnych, większość posłów tego ugrupowania sprzeciwia się organizacji wyborów korespondencyjnych w maju.

Podczas dzisiejszej konferencji Budka podkreślił, że państwo polskie pogrąża się w politycznym kryzysie, za co jego zdaniem całkowitą odpowiedzialność ponosi Prawo i Sprawiedliwość.

– Dzisiaj usłyszeliśmy z ust kolejnych ministrów, że wybory 10 maja nie będą mogły się odbyć. To bardzo ważna informacja – mówił. Budka podkreślił, że jego formacja przedstawiła plan, który pomoże wyjść z kryzysu politycznego.

"Zaprzestać pielgrzymek do parlamentarzystów opozycji"

Jednocześnie szef PO zaapelował do polityków PiS, aby przestali próbować przeciągnąć działaczy opozycji na swoją stroną ws. głosowania nad wyborami korespondencyjnymi. – Będę przestrzegał i przypominał casus słynnego radnego z mojego kochanego Śląska i apeluję o to, by zaprzestać ciągłych pielgrzymek do parlamentarzystów opozycji – mówił Borys Budka, podkreślając, że politycy opozycji są nie do "kupienia".

Budka jednocześnie zapewnił, że będzie prosił przewodniczącego PKW, aby zaproponował rozwiązania, które pozwolą uniknąć kryzysu ustrojowego. – Uważamy, że PKW powinna zostać włączona w proces uzdrowienia politycznej sytuacji i wyjścia z politycznego impasu. Będziemy wspólnie z marszałkiem Senatu prosić i apelować do szefa PKW, by przedstawił rozwiązania, które będą z jednej strony akceptowane dla wszystkich stron sceny politycznej, a z drugiej strony będą zgodne z polską konstytucją – mówił szef PO.

Czytaj także:

PiS podbiera posłów Kukiz'15 i Konfederacji. Ujawniono kulisy

Czytaj także:

"Pisowski lizusie", "Język rodem z faszystowskich agitek". Ostre starcie Giertycha i Śpiewaka