Doradca Hołowni o jego krytykach: Są bezdusznymi typami, cynikami

Chodzi o nagranie, które Szymon Hołownia udostępnił 2 maja, w Święto Flagi. Publicysta zwraca się w nim bezpośrednio do swoich wyborców i ze łzami w oczach przekonuje ich do oddania na niego głosu. – Czytam ją (konstytucję - red.) codziennie. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę, która będzie właśnie taka – stwierdza łamiącym się głosem kandydat na prezydenta, pokazując egzemplarz polskiej ustawy zasadniczej. – Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, by właśnie taka była – mówi dalej z płaczem, wycierając oczy.

Nagranie wywołało falę komentarzy w sieci, a większość internautów i dziennikarzy krytykuje Hołownię za formę, w jakiej prosi o oddanie na niego głosu. Pojawiają się też zarzuty, że prezenter chciał zwrócić na siebie uwagę i że takie zachowanie mu nie przystoi.

Do krytyki w kierunku Hołowni odniósł się jego doradca i współpracownik, Mirosław Różański.

– Jeżeli ktoś jest zaskoczony widokiem łez w oczach mężczyzny, to niewiele w życiu widział. Jest cynikiem, bezdusznym typem – oświadcza w wideo na swoim profilu na Twitterze. Jak dodaje, "emocje mogą zapanować nad człowiekiem np. "kiedy grany jest Mazurek Dąbrowskiego, lub kiedy flaga jest podnoszona na maszt".

– Czy chcecie powiedzieć, że wzruszony sportowiec, żołnierz w takim momencie jest słabym człowiekiem? – pyta internautów Różański. – Szkoda, że to zainteresowanie wzruszeniem Szymona Hołowni nie jest dedykowane treściom, które wzbudziły to wzruszenie. Człowiek, który jest wrażliwy, który dostrzega problemy i okazuje emocje, jest naturalny, a takiego prezydenta potrzebujemy, takim prezydentem będzie Szymon Hołownia – przekonuje doradca kandydata.

Sam Hołownia również postanowił odpowiedzieć na krytykę.

"Łzy są oznaką wewnętrznej siły mężczyzny. To prawda, wzruszyłem się na myśl, ile dobrego jako prezydent mogę zrobić w Polsce. Polska potrzebuje zmian i prezydenta, który nie boi się płakać z troski o los Ojczyzny. Bo teraz, to tylko siąść i płakać" – podkreśla we wpisie na Twitterze.

