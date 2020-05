Nieoficjalnie: PiS ma już gotowe zmiany w Kodeksie wyborczym

"Już za późno na litość". Były polityk Nowoczesnej o "fizycznej eliminacji" Kaczyńskiego

To jawne nawoływanie do morderstwa – uważa europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński, który zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kamila Kurosza.