Spurek apeluje do KE. Prosi o sankcje dla Polski

Spurek zaapelowała do wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej o sankcje dla Polski. Jej zdanie obywatele Polski muszą "czuć, że Unia realnie broni ich praw". Kontrowersyjna europoseł przekonuje, że obecne działania Komisji Europejskiej to za mało.

"Pani Komisarko @VeraJourova, obywatele/lki Polski czy Węgier muszą czuć, że UE realnie broni ich praw. Obecne działania KE to za mało. Kolejne zalecenia, czy prośby nic nie dają. Potrzeba nowych narzędzi, w tym sankcji, by przywrócić praworządność" – napisała Spurek na Twitterze.

Przypomnijmy, że zaledwie dwa dni temu z okazji Dnia Europy, europoseł zaproponowała, rozszerzenie kompetencji Unii Europejskiej, tak by mogła ona lepiej kontrolować państwa członkowskie.

"Jeżeli chcemy, żeby UE stała na straży wartości naszej Wspólnoty, to musimy dać jej do tego twarde kompetencje i narzędzia. Inaczej grożą nam wpływy kolejnych populistów, nacjonalistów i homofobów. Albo silna UE, albo oni. Ja wybieram to pierwsze" – pisała wówczas polityk.