Putin zdecydował o losie Patruszewa. Szara eminencja Kremla z nową funkcją

– Nikołaj Płatonowicz Patruszew został doradcą prezydenta, będzie nadzorował sprawy związane z budową statków. To będzie jeden z kluczowych obszarów pod jego nadzorem. Być może będą też inne – poinformował we wtorek Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla.

Prezydent Rosji Władimir Putin podjął 12 maja decyzję o odwołaniu Patruszewa z funkcji sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Jego miejsce zajmie dotychczasowy minister obrony Siergiej Szojgu, a Szojgu zastąpi Andriej Biełousow.



Szara eminencja Kremla "zdegradowana"? Patruszew dostał nowe stanowisko

72-letni Nikołaj Patruszew generał armii i były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), to szara eminencja Kremla i najbliższy sojusznik Putina, uważany za jednego z najbardziej radykalnych ludzi w jego otoczeniu.

Brytyjska gazeta "The Times", powołując się na źródła w rosyjskim rządzie, podała jesienią 2022 r., że to Patruszew był wśród trzech osób, które przekonały Putina do rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Oprócz Patruszewa na decyzję rosyjskiego prezydenta mieli wpłynąć szef FSB Aleksandr Bortnikow oraz Jurij Kowalczuk, główny udziałowiec Banku Rossija, oligarcha uważany za wieloletniego przyjaciela Putina.

Ośrodek Studiów Wschodnich w swojej analizie dotyczącej składu nowego rosyjskiego rządu zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę wcześniejszą pozycję Patruszewa w systemie władzy (koordynował pracę resortów siłowych, miał duży wpływ na kreowanie ideologicznych, silnie antyzachodnich podstaw putinowskiego modelu rządów), każde inne stanowisko będzie dla niego "degradacją".

OSW podkreśla, że Patruszew był uważany za "drugą osobę w państwie", a przyczyny jego dymisji są "niejasne".

Putin pozostaje prezydentem, Miszustin znów premierem

Na początku maja rosyjski premier Michaił Miszustin podpisał dekret o dymisji rządu, a Władimir Putin objął urząd prezydenta Rosji po raz piąty w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Następnie zaproponował, by Miszustin znów został premierem.

