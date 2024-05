Niemcy odsyłają nielegalnych migrantów do Polski

Niemiecka policja federalna zatrzymała w weekend na granicy z Polską na Nysie 70 migrantów. Jednak większość z nich nie pozostała w Niemczech, ale trafiła do Polski – podała we wtorek regionalna gazeta z Saksonii "Saechsische Zeitung".

Rzecznik inspektoratu policji federalnej w Ludwigsdorfie Michael Engler przekazał, że większość z zatrzymanych osób nielegalnie przekroczyła granicę w Goerlitz; część w Hagenwerder, Bad Muskau, Weisswasser i Neissaue. Migranci pochodzili z Afganistanu, Syrii, Turcji, Somalii, Jemenu Egiptu i Maroka.

– Większość z zatrzymanych została już odesłana z powrotem do Polski – poinformował Engler dodające, że "pojedyncze przypadki" spośród migrantów to osoby, które trafiły do ośrodków recepcyjnych w Saksonii. Niepełnoletnimi zajął się Jugendamt w Goerlitz.

Autor tekstu zastanawia się, dlaczego przeważającą część zatrzymanych na granicy odesłano teraz do Polski, choć jeszcze rok temu twierdzono, że nie jest to możliwe. Rzecznik policji tłumaczy, że to rezultat wprowadzenia kontroli granicznych przez Niemcy 16 października ub. roku. – To daje nam możliwość zawrócenia ich (migrantów) i przekazania ich polskiej straży granicznej – przekazał. Wcześniej policja federalna prowadziła tylko patrole mobilne w strefie przy granicy, nie mogła zawracać zatrzymanych migrantów. "Ważne, by zatrzymanie i zawrócenie miało miejsce w czasowym i przestrzennym związku z nielegalnym wjazdem" – czytamy w "Saechsische Zeitung".

Zawrócić nie można osoby niepełnoletniej albo takiej, która poprosi o ochronę międzynarodową. "Większość uchodźców najwyraźniej nie zna tego przepisu i podczas zatrzymania nic nie mówi" – wyjaśnia gazeta. Zauważa, że nawet osoby zawrócone mogą w kolejnych dniach ponownie podjąć próbę przekroczenia granicy – aż do skutku.

Szlak z Białorusi

Również policja w Meklemburgii-Pomorzu Przednim na północnym odcinku granicy polsko-niemieckiej odsyła cześć zatrzymanych migrantów do Polski. Od ostatniego czwartku do niedzieli (9-12 maja) zatrzymano tam 30 młodych mężczyzn, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Agencja DPA podała, że co najmniej trzech z nich – dwaj obywatele Indii i Syryjczyk – zostali odesłani do Polski. Wszyscy zatrzymani twierdzili, że dostali się do UE przez Białoruś.

Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych 16 października 2023 r. wprowadziło tymczasowe kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią. Na granicy z Austrią kontrole przeprowadzane były już wcześniej. Kontrole mają obowiązywać do 15 czerwca.

