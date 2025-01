Lewicowa parlamentarzystka chce więcej imigrantów. Będzie głosowanie w Radzie Europy

Raport "Immigration, one of the answers to Europe's demographic ageing" stanowi analizę problemu starzenia się populacji w Europie i sugeruje migrację zarobkową jako jedno z rozwiązań mających na celu złagodzenie tego zjawiska. Dokument został opracowany przez Komisję ds. Migracji, Uchodźców i Osób Przesiedlonych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

Główną autorką dokumentu jest Kate Osamor z brytyjskiej Partii Pracy (Grupa Socjalistów, Demokratów i Zielonych). W raporcie twierdzi się, że trzeba wdrażać kompleksowe kierunki polityki integracyjnej, takie jak legalizacja nieudokumentowanych pracowników oraz promowanie szkoleń zawodowych.

Publikacja rozpoczyna się od opisu demograficznego starzenia się Europy, wskazując na dramatyczny wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego, czyli stosunku osób w wieku powyżej 64 lat do osób w wieku produkcyjnym (20-64 lat). Współczynnik ten ma do 2050 roku wzrosnąć do 56,7% w całej Unii Europejskiej. Stawia to poważne wyzwania przed systemami opieki zdrowotnej, rynkami pracy oraz systemami zabezpieczenia społecznego.

W ocenie autorów raportu, kluczową rolę w zapełnianiu luk na rynku pracy ma odgrywać imigracja. Dotyczy to zwłaszcza opieki zdrowotnej i społecznej, które są szczególnie dotknięte przez starzenie się populacji. Stwierdzono, że obecność "pracowników migrujących", przede wszystkim w opiece długoterminowej, może znacząco odciążyć systemy opieki społecznej, zapewniając jednocześnie lepszą jakość usług dzięki "różnorodności umiejętności i doświadczeń".

Raport szczegółowo omawia potrzebę opracowania skutecznych kierunków polityki integracyjnej, które mają na celu włączenie migrantów do społeczeństw goszczących. Autorzy zalecają regulację statusu pracowników nieudokumentowanych oraz wprowadzenie programów szkoleniowych, które mogą pomóc migrantom w lepszej integracji z rynkiem pracy i lokalnymi społecznościami.

Migracja zarobkowa, zdaniem twórców raportu, przynosi "wymierne korzyści ekonomiczne poprzez zwiększenie bazy podatkowej i redukcję obciążenia systemów emerytalnych". Publikacja podkreśla również rzekome "społeczne korzyści, takie jak wzrost spójności społecznej i poprawa jakości życia zarówno dla migrantów, jak i społeczności przyjmujących, poprzez tworzenie zróżnicowanych i wielokulturowych środowisk". Przykładem domniemanych "udanych inicjatyw integracyjnych w Europie" mają być Hiszpania i Włochy.

Raport kończy się zestawem rekomendacji dla państw członkowskich Rady Europy, co do rozwoju praw, które sprzyjają migracji zarobkowej i integracji. Podkreśla się "konieczność inwestycji w programy promujące współpracę międzykulturową i międzygeneracyjną oraz wdrażanie strategii komunikacyjnych, które przeciwdziałają ksenofobii i dyskryminacji".

Ewentualne wdrożenie w poszczególnych państwach zaleceń PACE pociągnie za sobą istotne skutki prawne. Promowanie migracji zarobkowej i integracji może wymagać zmian legislacyjnych w zakresie regulacji rynku pracy, zabezpieczenia socjalnego itp. Propozycje raportu mogą również wymuszać większe zaangażowanie państw członkowskich w tworzenie wspólnych standardów i praktyk dotyczących integracji migrantów.

Dokument został przyjęty przez Komisję ds. Migracji, Uchodźców i Osób Przesiedlonych 2 października 2024 roku. Zgromadzenie Parlamentarne planuje debatę nad tym raportem podczas sesji w dniach 27-31 stycznia 2025 roku.

"Raport PACE porusza temat migracji zarobkowej jako odpowiedzi na kryzys demograficzny w Europie, ukazując wyłącznie jej pozytywne rezultaty. Należy jednak zauważyć, że migracja, w szczególności pomiędzy krajami o oddalonych od siebie kulturach, ma także negatywne skutki społeczne. Przykłady z Europy Zachodniej pokazują, że może to prowadzić do destabilizacji kulturowej i społecznej w krajach przyjmujących" – wskazuje Julia Książek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

