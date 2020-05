KO ma propozycję ws. wyborów. "Najwyższy czas, by rządzący zaczęli słuchać opozycji"

Barbara Nowacka wraz z Robertem Kropiwnickim przedstawili podczas dzisiejszej konferencji prasowej propozycje Koalicji Obywatelskiej ws. wyborów prezydenckich.

Zmiany proponowane przez KO obejmują przede wszystkim organizację wyborów prezydenckich przez PKW oraz głosowanie korespondencyjne, które miałoby być połączone z tradycyjnym w lokalach wyborczych.

– Proponujemy, aby wybory odbyły się w trybie mieszanym, żeby można było głosować zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie, żeby wyborcy mogli podjąć decyzję świadomie – czy chcą iść do lokalu, czy chcą oddać głos korespondencyjnie. Chcemy, aby PKW organizowała wybory, a nie rząd z nieudolnym ministrem Sasinem. Ta tzw. ustawa sasinowa, która wprowadza dziki tryb wyborów, w którym to minister przy pomocy poczty miał organizować wybory, nie jest zgodna z żadnym standardem demokracji. Ta ustawa jest nie do przyjęcia – mówił Robert Kropiwnicki

KO proponuje, aby zrezygnować z "ustawy sasinowej", a następnie z tzw. ustawy covidowej wyrzucić artykuł 102, który ograniczał kompetencje PKW. – Dajemy możliwość, ze do 15. dnia przed wyborami każdy może zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego i do 7. dnia przed wyborami każdy powinien dostać imienny pakiet wyborczy – podkreślał poseł.