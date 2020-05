"Jakie życie, taki rap". Znany raper komentuje nagranie prezydenta

"Jakie życie raki rap 🤦🏽 Nie zgadzam się. Kabaret to był Dudek a nie Duda. Świat stanął na ch... i tańczy sobie breka. Beka. Komentuję tutaj bo pod filmem wyłączone. Proszę szanownych kolegów o rozsądne nominacje ale chyba już na to za późno. Shit is Real" – pisze muzyk na swoim Facebooku.

Andrzej Duda odpowiedział na nominację rapera Zeusa. "Fantastyczna akcja #Hot16Challenge2, choć nominacje od Zeusa przyjąłem z lekkim przerażeniem - nigdy nie rapowałem. W natłoku obowiązków dopiero dzisiaj mogłem odpowiedzieć na zaproszenie. Niech muzyka nas łączy w dobrej sprawie!" – apeluje prezydent. Andrzej Duda opublikował własny rap. "Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły" – oto wers przewodni utworu prezydenta. Całość została poświęcona bohaterstwu lekarzy.

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka – "Beef z koronawirusem #hot16challenge" dla Siepomaga.pl.

Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. W ramach akcji na wsparcie polskiej służby zdrowia udało się już zebrać ponad milion złotych.